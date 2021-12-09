Абакан, , 07:01 — REGNUM В Абакане (Хакасия) за неделю с 29 ноября по 6 декабря подорожали бензин и дизельное топливо.

АЗС Наталья Стрельцова (с) ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM 9 декабря в Красноярскстате, литр бензина АИ-92 вырос в цене на 0,04 рубля (с 45,74 до 45,78 рубля), АИ-95 — на 0,04 рубля (с 48,77 до 48,81 рубля), АИ-98 — на 0,07 рубля (с 57,66 до 57,73 рубля).

Дизтопливо за указанный период подорожало на 0,10 рубля (с 54,94 до 55,04 рубля за литр).

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске за неделю подорожал бензин АИ-95 и АИ-98.

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