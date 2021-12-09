Лозанна, Швейцария, , 07:00 — REGNUM Ограничительные меры в Казахстане, предписывающие прохождение недельного карантина для всех прибывающих в страну, привели к отмене чемпионата мира по шахматному блицу и рапиду, который должен был пройти в республике в декабре. Об этом 8 декабря сообщили в пресс-службе Международной федерации шахмат (FIDE).

Шахматы Иван Шилов © ИА REGNUM

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Организация рассматривает возможность переноса мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года FIDE перенесла на 2021 год чемпионат мира по шахматному блицу и рапиду из-за пандемии коронавируса.

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