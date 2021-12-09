Идлиб, Сирия, , 07:00 — REGNUM Сирийские беженцы, проживающие в палаточных лагерях в северо-западной провинции Идлиб, были вынуждены покинуть свои места из-за сильного ливня, сообщило 8 декабря турецкое агентство Anadolu.

Беженец Иван Шилов © ИА REGNUM

Созданные на границе Сирии и Турции лагеря использовались перемещенными гражданскими лицами, которые не пожелали остаться в родной стране из-за войны. Всего, по данным агентства, в них проживали больше тысячи человек.

«Мы не можем ходить по грязи, мы одни с моими детьми. Моя жена в тюрьме, у нас нет никого, кроме Аллаха», — сказал один из беженцев.

В настоящее время десятки семей пытаются переселиться в другие палаточные лагеря.

Напомним, Турция проводит собственную операцию в северных районах Сирии «для обеспечения безопасности сирийских братьев, своих войск и границ, и для защиты своей страны». При этом Анкара на равных ведёт борьбу «с режимом» президента Сирии Башара Асада и против Рабочей партии Курдистана (РПК), признавая последнюю террористической организацией.

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