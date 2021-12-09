Мадрид, , 06:57 — REGNUM Представители Организации экономического сотрудничества и развития раскритиковали Испанию за отказ от автоматической корректировки пенсионной системы в пользу так называемого механизма справедливости между поколениями. Об этом пишет агентство EFE.

Страны ОЭСР (сс) Emilfaro

Специалисты отмечают, что новый механизм даже не приравнивает затраты на индексацию пенсий к инфляции.

В своем двухгодичном докладе о пенсионном обеспечении ОЭСР довольно жестко оценивает решение, принятое ранее Конгрессом депутатов Испании по отмене реформы, проведенной в 2013 году правительством Мариано Рахоя. Против последней ОЭСР также выдвигает обвинения по разным причинам.