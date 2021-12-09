Тегеран, 9 декабря, 2021, 07:12 — ИА Регнум. 8 декабря заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани в телефонном разговоре со своим китайским коллегой Ма Чжаосю обменялся мнениями по венским ядерным переговорам с группой 4+1. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В ходе телефонных переговоров Багери Кани, главный представитель Ирана на переговорах в Вене, говоря о широком спектре двусторонних связей и всеобъемлющем сотрудничестве между Исламской Республикой и Китаем, напомнил об общих позициях двух стран по многим международным вопросам, таким как отмена незаконных санкций США и необходимость предоставления гарантий в случае, если Вашингтон вновь нарушит свои обязательства.

Он высоко оценил подтверждение Китаем праведной позиции Ирана и подробно остановился на некоторых статьях предложений иранской делегации, которые, по его словам, основаны на положениях СВПД, являясь вполне логичными и конструктивными.

Заместитель министра иностранных дел Китая, со своей стороны, в телефонном разговоре подчеркнул необходимость продолжения двусторонних консультаций и выразил надежду, что согласование позиций двух стран будет способствовать более быстрому прогрессу предстоящих ядерных переговоров.