Бразилиа, , 06:51 — REGNUM Сенат Бразилии одобрил законопроект, который разрешает любому человеку открывать в стране счёт в иностранной валюте, включая доллар и евро. Об этом пишет агентство EFE.

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Поскольку законопроект уже был одобрен нижней палатой в 2020 году, теперь его судьба зависит только от одобрения президента для вступления в силу.

Инициатива была одобрена голосованием в верхней палате парламента после того, как представители всех партий в Сенате выразили свою поддержку реформе валютного рынка в Бразилии.