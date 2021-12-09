Абакан, , 06:50 — REGNUM За неделю в Хакасии взлетели в цене овощи.

Овощи Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM 9 декабря в Красноярскстате, свежие огурцы выросли в цене на 10,75% (на 16,69 рубля). Средняя цена по состоянию на 6 декабря — 171,9 рубля за килограмм.

Белокочанная капуста подорожала на 5,01% (на 2,32 рубля, до 48,65 рубля за килограмм), репчатый лук — на 3,72% (на 1,06 рубля, до 29,53 рубля за килограмм).

В то же время в Хакасии за неделю подешевели подсолнечное масло (на 1,26%), пшеничная мука (на 0,89%) и мороженая неразделанная рыба (на 0,85%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае за неделю подорожали овощи.

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