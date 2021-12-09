Владивосток, , 06:56 — REGNUM Из бюджета Приморья Героям Отечества в 2021 году было выделено 3,5 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Аллея Героев «Землякам — героям Отечества». Статуя Победы. 2002 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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9 декабря отмечается памятная дата — День Героев Отечества. Праздник приурочен к значимому историческому событию — учреждению ордена Святого Георгия Победоносца в 1769 году.

В Приморье на данный момент проживают девять человек, удостоенных звания Героя РФ, Героя Труда Российской Федерации, Героя Социалистического Труда, а также являющихся полными кавалерами ордена Трудовой Славы.

«Помимо положенных федеральных льгот приморцы могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 30 тысяч рублей, а также на выплату за санаторно-курортное лечение. Размер последней в этом году составляет более 60 тысяч рублей», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, девять мемориальных досок установили на фасадах школ Владивостока. Все они посвящены погибшим приморцам во время проведения операции по восстановлению конституционного порядка в Чечне.