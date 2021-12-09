Сантьяго, 9 декабря, 2021, 06:48 — ИА Регнум. Президент Чили Себастьян Пиньера опубликовал законопроект о повышении базовой пенсии, получаемой беднейшими слоями населения, со 176 000 песо (около 210 долларов) до 185 000 песо в месяц (220 долларов). Об этом пишет агентство EFE.

Prensa.presidencia.cl Себастьян Пиньера

«Эта универсальная гарантированная пенсия будет добавлена к самофинансируемой пенсии», — заявил президент в ходе брифинга в президентском дворце.

По его словам, данным нововведением смогут воспользоваться 2,3 миллиона человек. Таким образом, число граждан, получающих поддержку государства, увеличится на полмиллиона.