Гавана, , 06:47 — REGNUM Заражение штаммом коронавируса «Омикрон» выявили медики у одного из жителей Кубы. Об этом 9 декабря сообщает кубинское новостное агентство ACN.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Житель западной провинции Пинар-дель-Рио прибыл 27 ноября из Мозамбика, куда он ездил в командировку. На следующий день после приезда он обратился к медикам с жалобами на температуру и боль в горле. ПЦР-тестирование подтвердило заражение коронавирусом.

После дополнительных исследований у пациента было подтверждено заражение штаммом «Омикрон». Мужчина госпитализирован и изолирован от других пациентов. Все, находившиеся с ним в контакте, также отправлены на карантин.

Всего с начала пандемии на Кубе было выявлено более 963 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них 8 311 случаев летального исхода, выздоровели более 954 тыс. пациентов. В настоящее время власти островного государства проводят массовую вакцинацию населения вакцинами от COVID-19 местного производства Abdala и Soberana 02.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Кубинский биомедицинский холдинг BioCubaFarma приступил к созданию вакцины против нового штамма коронавируса «Омикрон».

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