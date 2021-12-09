Якутск, 9 декабря, 2021, 06:54 — ИА Регнум. Темпы естественного прироста населения Якутии позволят республике нарастить количество жителей до одного миллиона раньше, чем наступит 2030 год. Об этом заявил глава региона Айсен Николаев в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о том, проявляется ли в Якутии тенденция оттока населения, свойственная дальневосточным регионам.

Perepis2020.ru Население

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Он подчеркнул, что из Якутии, как и из любого другого региона, люди всегда уезжали и будут уезжать. Айсен Николаев призвал не бояться высокой мобильности населения и назвал её одним из показателей развития страны.

«У нас за последние два года, впервые в постсоветской истории, приезжает людей больше, чем уезжает. Кстати, многие, кто уехал из Якутии за последние пять лет, вернулись обратно. Поэтому я не вижу проблем в этом направлении… Мы рассчитываем, что население Якутии достигнет миллиона гораздо раньше прогнозируемых 2030-х годов, если темпы рождаемости и притока населения сохранятся на сегодняшнем уровне», — сказал Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии прекратился миграционный отток и начался прирост населения, заявляла в августа 2021 года министр экономики республики Майя Данилова. Она подчеркнула, что республика — практически единственный субъект Дальнего Востока, в котором наблюдаются такие тенденции.