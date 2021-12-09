Тегеран, , 07:13 — REGNUM 8 декабря президент Ирана Ибрагим Раиси подчеркнул во время своей встречи с высокопоставленным должностным лицом из Объединенных Арабских Эмиратов, что Исламская Республика поддерживает безопасность в регионе, поскольку страны имеют общие интересы в поддержании стабильности и безопасности в Персидском заливе. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

8 декабря иранская газета опубликовала памятку, в которой отмечается, что игроки в регионе пришли к выводу, что безопасность и стабильность будут достигнуты, когда государства региона прекратят деструктивное соперничество и сосредоточатся на сотрудничестве.

Тегеран недавно принимал советника по национальной безопасности Объединенных Арабских Эмиратов шейха Тахнуна бен Заида Аль Нахайяна, который посетил Иран по официальному приглашению Али Шамхани, секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана (SNSC).

Обе стороны провели переговоры о важности сотрудничества в области региональной безопасности и необходимости планирования механизма поддержки соседних государств, когда речь заходит о противодействии внутренним и внешним угрозам.

Поездка официального представителя ОАЭ в Тегеран произошла одновременно с визитом министра иностранных дел Сирии Фейсала Мекдада в Иран.

Постепенный выход Соединенных Штатов из региона повлиял на позицию арабских государств по отношению к Ирану. Страны пришли к выводу, что им следует пересмотреть свои отношения с Исламской Республикой, которая является одной из ключевых держав в регионе.