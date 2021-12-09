Екатеринбург, 9 декабря, 2021, 06:44 — ИА Регнум. В Екатеринбурге нашли пропавшего бизнесмена. Поиски директора фирмы «Вагант» длились полтора года, сообщает E1.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.

maxpixel.freegreatpicture.com Полиция

Оказалось, что мужчина жив и здоров. Ранее предпринимателя похищали люди, которые пытались отобрать у него элитный жилой комплекс. За апартаменты разгорелась война, как в 90-е. В результате свердловчанин залег на дно, опасаясь очередного похищения.

В полиции заподозрили, что мужчина стал жертвой криминальных посягательств. Было заведено уголовное дело по его убийству. Теперь его прекратят.

Сотрудники полиции допросили бизнесмена. Раскрывать сведения о его положении стражи порядка не намерены.

Напомним, директор «Ваганта» пропал в июле 2020. Его мать написала заявление в полицию. Мужчину объявили в федеральный розыск.