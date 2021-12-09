Казань, 9 декабря, 2021, 06:45 — ИА Регнум. В арбитраж Татарии поступил иск о несостоятельности, ответчиком в котором проходит производитель промышленного оборудования — ООО «Межрегиональная корпорация «Тарос». Истцом в деле, которое пока не принято к производству, выступает управление Федеральной налоговой службы, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Иск поступил в суд 3 декабря 2021 года. Сумма претензий УФНС России по Татарии — 8 922 079,97 рубля.

В начале декабря 2021 года суд уже отказал в удовлетворении первого банкротного иска «с применением положений банкротства отсутствующего должника», поданного к ООО налоговой службой. Тогда речь шла о долге на 10 033 263,2 рубля.

Компания-ответчик создана в январе 2014 года с основным видом деятельности — «производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования». Директор предприятия — Олег Шляпугин, а единственный владелец — Алевтина Шляпугина. На начало 2020 года коллектив предприятия насчитывал около 20 человек. В активе ООО — доля в ООО «Торговая компания «Рольф».