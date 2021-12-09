Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 9 декабря, 2021, 06:42 — ИА Регнум. Научный комитет Плана чрезвычайных вулканических ситуаций Канарских островов (Pevolca) считает, что существуют научные признаки того, что извержение вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Пальма может закончиться до 2022 года. Об этом заявил президент Канарских островов Анхель Виктор Торрес, сообщает агентство EFE.

Цитата из видео на YouTube Извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Испания

Торрес сделал соответствующие заявления на пресс-конференции вместе с министром при президенте по отношению с Кортесами Феликсом Боланьосом и председателем правительства Пальмы МарианоЭрнандесом Сапатой после заседаний совместной комиссии по восстановлению Пальмы.

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха началось 19 сентября 2021 года.