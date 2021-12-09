Тегеран, 9 декабря, 2021, 07:13 — ИА Регнум. 8 декабря участники вебинара, посвященного членству Ирана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявили, что полноправное членство в международной организации укрепило позиции страны в регионе. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Участники выступали на вебинаре под названием «Членство Ирана в ШОС: возможность», организованном Институтом региональных исследований (IRS) в Исламабаде.

Выступая по этому случаю, Риффат Масуд, бывший посол Пакистана в Иране, заявила, что ШОС является важной организацией в том смысле, что в ней нет ни одного члена с Запада. Она подчеркнул, что члены ШОС могут самостоятельно решать региональные проблемы.

Риффат отметила: «Я не вижу, чтобы между Россией, Индией и Ираном возник еще один блок, потому что существуют двусторонние механизмы торговли». Она заявила, что Иран был бы рад, если бы ШОС расширила свой мандат на экономическое сотрудничество, потому что экономическое возрождение имеет первостепенное значение для Исламской Республики.

Риффат также подчеркнула, что на данный момент главной проблемой для стран ШОС является мир, стабильность и безопасность в регионе. «Хотя экономическое сотрудничество важно для всех, мы хотели бы в первую очередь сосредоточиться на вопросах безопасности», — заявил бывший посол Пакистана.

Мохаммад Сорхаби, заместитель посла Ирана в Исламабаде, заявил: «Тегеран ожидает дальнейшей интеграции после обретения полноправного членства в ШОС. Современная коммуникационная и транспортная инфраструктура Ирана, многовековые исторические, культурные и религиозные связи с большинством государств-членов в целом помогут ускорить внедрение страны в ШОС».