Сысерть, Свердловская область, 9 декабря, 2021, 06:40 — ИА Регнум. В Свердловской области два охотника осуждены за преступления, в том числе против представителей власти. Об этом сообщает областное управление СКР.

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Перед судом предстали жители Сысерти 1967 и 1980 года рождения. По данным следствия, 15 августа 2020 года вечером они, будучи пьяными, находились на охоте. В этот момент к ним подъехали государственный инспектор областного департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира, два сотрудника Росгвардии и глава местного общества охотников и рыболовов. Проверяющие представились гражданам и попросили показать оружие и документы, но те в ответ отказались это сделать и открыли в сторону проверяющих огонь. Служебный автомобиль получил повреждения, отмечает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Суд назначил одному из подсудимых четыре года в колонии общего режима, а его сообщнику — два года условно.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отмечает, что преступление было раскрыто по горячим следам. Сотрудники МВД сработали максимально профессионально и оперативно.