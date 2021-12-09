Тегеран, 9 декабря, 2021, 08:25 — ИА Регнум. 8 декабря министр энергетики Ирана заявил об успешном изучении возможностей для начала сотрудничества между Тегераном, Баку и Москвой в области синхронизации электросетей. По его словам, Иран готов начать переговорный процесс по данному вопросу в ближайшее время. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Али Акбар Меграбян сделал эти замечания на встрече, состоявшейся в иранской столице с послом Азербайджана в Тегеране Али Ализаде, говорится в докладе министерства энергетики. На встрече министр подчеркнул важность продолжения обмена электроэнергией между Ираном и Азербайджаном.

Меграбян отметил, что Иран готов расширять водно-энергетическое сотрудничество с Азербайджаном. Говоря о давних связях между двумя странами, министр выразил надежду, что стороны смогут использовать имеющиеся возможности посредством постоянного диалога.

В своем выступлении иранский министр подчеркнул необходимость завершения строительства гидроэлектростанций в плотинах Хода Афарин и Гиз Каласи на реке Арас. Затем он призвал к созданию совместного технического комитета для рассмотрения вопросов, связанных с двусторонним сотрудничеством.

Со своей стороны, посол Азербайджана заявил, что его страна полна решимости развивать связи с Ираном.