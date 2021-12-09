Тегеран, , 08:27 — REGNUM 8 декабря спикер парламента Ирана Мохаммад Бакер Калибаф отправится из Тегерана в Турцию, чтобы принять участие в двухдневном 16-м саммите Парламентского союза государств-членов ОИС (PUIC), заявил пресс-секретарь председательствующего совета парламента Ирана Незамоддин Мусави. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Мусави отметил, что во время своего визита в Турцию Калибаф проведет двусторонние встречи со спикерами некоторых исламских стран, участвующих в саммите. Проведение встреч с иранскими и турецкими бизнесменами для содействия экономическим связям — еще одна запланированная часть его поездки.

Парламентский союз государств-членов ОИС был создан в Иране 17 июня 1999 года, его головной офис расположен в Тегеране. Основной целью организации является сотрудничество между мусульманскими государствами, а также совместное участие в деятельности на международной арене.