Под видом борьбы с коронавирусом идет трансформация мира. Куда? — Кургинян
Москва, 9 декабря, 2021, 06:38 — ИА Регнум. Запад при под видом борьбы с коронавирусом навязывает миру полное попрание всех базовых прав человека и продолжает выстраивать новый проект, в котором нет места гуманизму, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире программы «Объективно» на белорусском телеканале ОНТ.
Хотя основы нового проекта были оглашены уже давно — конец истории по Фукуяме, конец проекта человек, конец проекта гуманизм и так далее. В этом же русле идет навязывание всех форм сексуальных перверсий и нарушений всех форм религиозных и общечеловеческих гуманистических табу. И все эти изменения делают не какие-то там философы, а конкретные политические силы.
По его словам, Россия на сегодняшнем этапе является своего рода катехоном в религиозном и светском понимании, то есть тем, кто удерживает мир от прихода «конца времен», а именно на этот «конец времен» и работает Запад, решивший покончить с развитием человечества.