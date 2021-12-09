Москва, 9 декабря, 2021, 06:38 — ИА Регнум. Запад при под видом борьбы с коронавирусом навязывает миру полное попрание всех базовых прав человека и продолжает выстраивать новый проект, в котором нет места гуманизму, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире программы «Объективно» на белорусском телеканале ОНТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Но ясно же, что все, что они делают — это не про заболевание и не про людей, которые от него страдают, чему всегда надо соболезновать и с чем надо бороться… Это же про другое. А никто точно не говорит про что. Трансформация, мы уже не вернемся в прежний мир. А каким будет этот мир новый? Поэтому, даже просто новая война холодная была бы еще способом конкуренции двух держав или двух центров силы за устройство примерно этого мира, в котором остается гуманизм, что бы мы не вкладывали в этом понятие… А то, что хотят сделать — это тотальная дегуманизмация, и уже объявлена новая повестка дня, которую люди на хотят слышать», — заявил Кургинян.

Хотя основы нового проекта были оглашены уже давно — конец истории по Фукуяме, конец проекта человек, конец проекта гуманизм и так далее. В этом же русле идет навязывание всех форм сексуальных перверсий и нарушений всех форм религиозных и общечеловеческих гуманистических табу. И все эти изменения делают не какие-то там философы, а конкретные политические силы.

«Вот все что сейчас происходит с нарушением прав человека под видом борьбы с заболеванием, которые еще раз подчеркну, действительно опасно, это что? Это кто делает? Происходит дегуманизация, мы еще не поняли, насколько это опасное слово, происходит трансформация», — продолжил Кургинян.

По его словам, Россия на сегодняшнем этапе является своего рода катехоном в религиозном и светском понимании, то есть тем, кто удерживает мир от прихода «конца времен», а именно на этот «конец времен» и работает Запад, решивший покончить с развитием человечества.