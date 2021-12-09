Красноярск, 9 декабря, 2021, 06:38 — ИА Регнум. За неделю с 29 ноября по 6 декабря в Красноярском крае вырос в цене бензин АИ-95 и АИ-98.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM АЗС

Как сообщили ИА REGNUM 9 декабря в Красноярскстате, АИ-95 подорожал на 0,13 рубля (с 48,96 до 49,09 рубля за литр), АИ-98 — на 0,34 рубля (с 58,91 до 59,25 рубля за литр).

Цены на бензин АИ-92 (45,78 рубля за литр) и дизтопливо (56,04 рубля за литр) за неделю в Красноярске не изменились.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, средняя цена на литр бензина в России за неделю с 29 ноября по 6 декабря выросла на 18 копеек и достигла 49,87 рубля.

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