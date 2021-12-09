Лондон, , 06:37 — REGNUM Президент США Джо Байден пошел на уступку в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным из-за того, что решил провести встречу с союзниками по НАТО по вопросу расширения альянса на восток. Об этом сообщает газета The Financial Times.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Издание отмечает, что Москва хочет, чтобы Североатлантический альянс взял на себя обязательство прекратить расширение своего военного присутствия на восток, в частности, в граничащих с Россией государствах. Газета считает, что согласие Байдена на компромисс по этому вопросу может напугать американских союзников в Восточной Европе.

«Но упоминание Байдена о поиске потенциального «компромисса» с Москвой в Восточной Европе испугает многих восточноевропейских членов НАТО и союзников США, которые опасаются, что Путин использует угрозу применения военной силы, чтобы добиться уступок относительно военного присутствия США в Европе», — указано в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден поддержал долгосрочное американское военное присутствие в Европе. Также американский президент выступил за размещение войск США в Азиатско-Тихоокеанском регионе якобы для поддержания стабильности в мире.