Тегеран, 9 декабря, 2021, 08:30 — ИА Регнум. 8 декабря Объединенный мир борьбы (UWW) включил иранских борцов греко-римского стиля Мохаммеда Резу Гераея и Амира Заре в список «Прорывных выступлений 2021 года». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Мохаммадреза Гераей (Иран), Амир Заре (Иран) и Алина Фокен (Германия) были названы лауреатами премии «Прорыв года», организованной Объединенным миром борьбы», — написал UWW в своем официальном аккаунте в Twitter.

«Герай встретил 2021 год, не имея в своих достижениях мировой или олимпийской медали. 25-летний спортсмен, известный как «Ледяной человек», бросил вызов всем ожиданиям и завоевал олимпийское золото в Токио, а также завершил свою невероятную кампанию 2021 года, выиграв титул чемпиона мира в Осло», — заявила международная организация.

«У Заре, которому всего 20 лет, был колоссальный год. Он завоевал бронзовую олимпийскую медаль в Токио, прежде чем расстроить трехкратного чемпиона мира Джено Петриашвили и олимпийского золотого призера Таху Акгула на пути к завоеванию первенства в тяжелом весе на чемпионате мира в Осло», — говорится в сообщении.

Сборная Ирана по греко-римской борьбе впервые получила статус первой в мире в 2014 году.