Тегеран, 9 декабря, 2021, 08:31 — ИА Регнум. 8 декабря министр транспорта и городского развития Ирана Ростам Гассеми встретился в Тегеране с министром иностранных дел Сирийской Арабской Республики Фейсалом Мекдадом для обсуждения экономического сотрудничества. об этом сообщило иранское агентство IRNA.

На встрече иранский министр упомянул, что Иран и Сирия плодотворно сотрудничают в различных областях, однако экономическое взаимодействие не полностью реализовано, как ожидалось изначально. Таким образом, в соответствии с предыдущими переговорами и меморандумами о взаимопонимании, обеим сторонам необходимо принять меры для укрепления сотрудничества в данном направлении.

«Ирану и Сирии необходимо расширять экономические отношения через частный сектор. В этом смысле совместное производство является хорошей основой для укрепления экономического сотрудничества», — отметил Гассеми.

Фейсал Мекдад высоко оценил помощь Ирана сирийскому правительству и нации в борьбе с терроризмом и заявил: «Страны, которые поддерживали сирийский народ в трудные времена, также останутся с нами в деле по восстановлению страны. Мы приветствуем участие иранских компаний в процессе развития Сирии».

«Между двумя странами было подписано много меморандумов о взаимопонимании, которые необходимо выполнить. Также мы приветствуем стратегические и всеобъемлющие соглашения с Ираном в целях расширения отношений», — отметил он далее.