Тегеран, 9 декабря, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Женская сборная Ирана по тяжелой атлетике вошла в историю, заняв третье место на молодежном чемпионате мира в Джидде (Саудовская Аравия) и положив начало новой эре развития этого вида спорта среди спортсменок в исламской стране. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 8 декабря.

Молодежный чемпионат мира Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) прошел 4−12 октября в городе Джидда, где иранские спортсменки смогли занять третье место, что считается беспрецедентным событием в истории иранской тяжелой атлетики и началом эволюции в женском спорте.

Иранская федерация тяжелой атлетики отобрала семь молодых тяжелоатлеток после проведения нескольких лагерей и соревнований, чтобы отправить их на международное мероприятие. Спортсменки изначально рассматривали чемпионат как платформу для получения большего опыта.

Тем не менее, иранским тяжелоатлетам, таким как Газале Хоссейни и Йекта Джамали, удалось занять третье место на соревнованиях в Саудовской Аравии.

Иранская тяжелоатлетка Йекта Джамали завоевала две серебряные медали и одну бронзовую медаль в весовой категории 81 кг на молодежном чемпионате мира IWF. Джамали стала вице-чемпионом в своей категории. Ранее она завоевала три бронзовые медали в весовой категории 87 кг на международных соревнованиях в Узбекистане.

Газале Хоссейни стала еще одной иранской штангисткой, которая завоевала бронзовую медаль в весовой категории 59 кг на молодежном чемпионате мира IWF в Джидде.