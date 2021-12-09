Тегеран, 9 декабря, 2021, 08:33 — ИА Регнум. 8 декабря министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан заявил, что все санкции должны быть отменены для возвращения США к ядерной сделке 2015 года, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Полная и эффективная реализация СВПД, а также снятие торговых барьеров для устойчивого экономического сотрудничества с Ираном должны быть главной целью венских переговоров», — отметил Амирабдоллахиан.

Переговоры в Вене, которые были приостановлены 20 июня, возобновились 29 ноября с участием Ирана и группы 4+1. На повестке дня стоит снятие санкций против Исламской Республики.

Министр иностранных дел Ирана упомянул о возобновлении переговоров после шести раундов переговоров, которые остались безуспешными из-за позиции США и чрезмерных требований.

Амирабдоллахиан отметил, что главной целью венских переговоров является соблюдение прав иранского народа и отмена санкций, которые были введены Соединенными Штатами в одностороннем порядке в отношении Ирана после выхода Вашингтона из ядерной сделки в мае 2018 года.

Министр иностранных дел подчеркнул, что мера, принятая США в мае 2018 года, была официально признана незаконной с точки зрения международного права. Далее он заявил, что мировое сообщество считает, что такая мера свидетельствует о безразличии к уставу ООН, что наносит ущерб спокойствию и миру во всем мире.