Новосибирск, , 06:33 — REGNUM Супружеская пара, устроившая дебош в самолёте, прибывшем из Бишкека в Новосибирск, была задержана сотрудниками транспортной полиции в аэроропорту. Об этом 8 декабря сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Международный аэропорт Толмачёво в Новосибирске Tolmachevo.ru

Уточняется, что мужчина и его супруга во время перелёта бизнес-классом употребляли алкогольные напитки и создавали неудобства пассажирам. При этом правонарушит5ель не реагировал на требования экипажа прекратить противоправные действия и выражался нецензурно в адрес пассажиров и экипажа самолёта.

Во время задержания супруга правонарушителя напала на сотрудника патрульно-постовой службы полиции и ударила его кулаком по спине. Супруги были задержаны, в отношении мужчины было составлено несколько протоколов об административном правонарушении. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении гражданки, ударившей сотрудника полиции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому экипажи самолётов смогут применять спецсредства в отношении дебоширов.

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