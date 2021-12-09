Тегеран, , 08:32 — REGNUM 8 декабря официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде подчеркнул зависимость США от санкций, заявив: «Данный шаг можно назвать как угодно, только не проявлением серьезных намерений и доброй воли». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Даже на фоне #Viennatalks США не могут прекратить вводить санкции против Ирана», — написал Хатибзаде в своем аккаунте в Twitter. Он отметил: «Вашингтон не понимает, что максимальный провал и дипломатический прорыв являются взаимоисключающими явлениями».

«Удвоение санкций не создаст рычагов воздействия — и это что угодно, кроме серьезности и доброй воли», — подтвердил иранский дипломат.

Иран и другие участники ядерной сделки, а именно Китай, Франция, Германия, Россия и Великобритания, к настоящему времени провели семь раундов переговоров в Вене, чтобы достичь соглашения о том, как снять санкции США и заставить Тегеран вернуться к полному соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).