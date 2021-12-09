Мехико, , 06:31 — REGNUM В Мексике выявлено 3215 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом пишет агентство EFE.

Мексика Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Также в стране зафиксированы 292 смерти от COVID-19, в результате чего общее число смертей от заболевания достигло 295 893.

С учетом этих данных Мексика остаётся на четвёртом месте в мире по числу смертей от COVID-19, уступая США, Бразилии и Индии, и пятнадцатым местом по числу подтвержденных случаев заражения, согласно подсчётам Университета Джона Хопкинса.