Орегон, США, , 06:27 — REGNUM Более 40 землетрясений с магнитудой от 3,5 до 5,8 зарегистрировала Тихоокеанская северо-западная сейсмическая сеть (PNSN) в северо-западных американских штатах (кроме Аляски) за минувшие сутки.

Землетрясение

По данным сейсмологической службы, события регистрировались начиная с утра 7 декабря, большинство из них были неощущаемыми. Эпицентр располагался в 350−400 км от города Ньюпорт на побережье штата Орегон.

Как пояснила представитель PNSN Люси Джонс, подземные толчки не привели к возникновению линий разломов ближе к суше и не должны вызывать тревогу у граждан.

Всего с 1970 года в этом регионе США, по данным американской геологической службы произошло более 1500 землетрясений магнитудой 4 и выше.

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