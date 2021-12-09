Москва, , 06:26 — REGNUM В постсоветском мире происходит тихое переустройство мира, который по задумке США должен быть разделен на развивающийся тоталитарный центр и неразвивающуюся периферию, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире программы «Объективно» на белорусском телеканале ОНТ.

Сергей Кургинян Арсений Горбаруков © ИА REGNUM

«Мне кажется, что это попытка тихой сапой осуществить глубочайшую трансформацию мира. Потому что в 91 году в Соединенных Штатах возникла идея, что они будут единственной державой, и всех захватят и подчинят. А потом оказалось, что это слишком дорогое начинание для самих Соединенных Штатов. Да, ты хочешь властвовать в Ираке, пожалуйста — введи туда 350−400 тыс. солдат. Хочешь властвовать в Иране — 700 тыс. Хочешь контролировать желтый ислам в Малайзии и так далее — вводи миллион, отмени добровольческую армию, введи обязательную воинскою повинность, принимай гробы в соответствующем количестве, а главное — создай что-нибудь конструктивный проект для мира, который ты устраиваешь» — заявил Кургинян.

По его словам, США всего этого делать уже не могли, поскольку чудовищно раскормили свой народ и стали не готовы платить за мировое господство и новый мировой порядок. Поэтому возникла идея создания нового мирового беспорядка или управляемый беспорядок, что и начало создаваться тихой сапой. Проявлениями этого являются события в Ливии, Ираке, Афганистане и других точках, где к власти были приведены силы хаоса.

«Тогда возникла идея, что мир будет состоять из некого ядра, которое будет жесточайшим образом и на новой основе отрегулировано, периферии контрмодернистской по сути своей. И между периферией и ядром будут построены некие отношения. Периферия будет устраивать террористические акты, а ядро будет пугаться и еще закручивать гайки. Но выяснилось, что значительное количество стран — Китай прежде всего, но и не только, Индия и так далее — еще не отказались от того проекта развития, от которого де-факто отказались американцы», — продолжил политолог.

Именно поэтому сейчас Соединенные Штаты выстраивают мир в парадигме блок демократий против блока авторитаризма и уже снят вопрос о возможности авторитарной модернизации как благо, что было основой проекта США для всего остального мира. На пути же нового проекта США как кость в горле находятся Россия и весь тот мир, который не хочет до конца отказываться от прогресса и гуманизма.