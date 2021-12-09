Ямальский район, Ямало-Ненецкий АО, , 06:24 — REGNUM На Ямале началась прокурорская проверка сведений о задержке оплаты труда вахтовикам, работающим в АО «ПМК 98». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Вахтовики. Советское фото

Сотрудники акционерного общества жалуются на задержку зарплаты с сентября 2021 года. Пострадавшими являются жители Челябинска, Екатеринбурга, Ижевска, Самары и нескольких городов Украины, которые работают на «Ямал СПГ».

В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка соблюдению трудовых прав работников АО «ПМК 98», их режима труда и отдыха.

«В целях установления причин допущенных нарушений и возникшей ситуации истребована информация в организации «Ямал СПГ», разрешение ситуации находится на контроле органов прокуратуры округа», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.