Красноярск, 9 декабря, 2021, 06:19 — ИА Регнум. В Красноярском крае за неделю подорожали овощи.

Антон Привальский ИА Красная Весна Огурцы

Как сообщили ИА REGNUM 9 декабря в Красноярскстате, свежие огурцы выросли в цене на 11,03% (на 18,37 рубля). Средняя цена по состоянию на 6 декабря — 184,86 рубля за килограмм.

Белокочанная капуста подорожала на 4,74% (на 2,3 рубля, до 50,81 рубля за килограмм), репчатый лук — на 4,03% (на 1,27 рубля, до 32,82 рубля за килограмм).

Подешевели за неделю в крае свежие помидоры (на 1,81%), сухие молочные смеси для детского питания (на 1,44%) и водка (на 1,27%).

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года в России среди продуктов питания наиболее заметно подорожали овощи, куриные яйца, гречневая крупа и сахар.

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