Токио, , 06:18 — REGNUM В японском городе Хигасиура при наезде автомобиля с пожилым водителем на группу воспитанников дошкольного заведения пострадали не менее десяти детей. Об этом 9 декабря сообщает газета Asahi.

Осторожно, дети © ИА REGNUM

Малышей получивших лёгкие травмы доставили в ближайшую больницу. Водителем автомобиля, совершившего наезд оказался мужчина в возрасте от 70 до 80 лет. Его также госпитализировали с жалобой на плохое самочувствие. В настоящее время полиция устанавливает причины и обстоятельства случившегося.

Отмечается, что в связи с ростом ДТП с участием пожилых водителей полиция Японии призывает граждан добровольно отказываться от водительских прав в случае неуверенности в своих силах.

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