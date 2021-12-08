Москва, 25 октября, 2010, 12:53 — ИА Регнум. В городе Ходжент, административном центре Согдийской области Таджикистана, состоялась церемония открытия памятника первым русским учителям. Об этом ИА REGNUM Новости сообщили в посольстве Российской Федерации в Таджикистане. По словам источника, на церемонии принял участие посол России в Таджикистане Юрий Попов .

"3,5-метровый гранитный монумент увековечит память 12 русских учителей, которые в годы становления советской власти, в 1922 году, приехали в Ходжент - административный центр Согдийской области бороться с безграмотностью. На памятнике имеется надпись "Первым русским учителям - от благодарного таджикского народа". Рядом на стеле высечены имена и фамилии 12 русских просветителей, в числе которых первые директора школы Андрей Иванович Климук, Павел Кузьмич Смирнов, Анастасия Федоровна Медведева и другие"", - отметили в посольстве.