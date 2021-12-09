Москва, , 06:17 — REGNUM На Дальнем Востоке в рамках реализации национальных проектов и единой субсидии, выделяемой Минвостокразвития РФ, в 2021 году должны завершить строительство и сдать в эксплуатацию 226 новых социальных объектов. Пока введены из них только 46, об этом стало известно в ходе совещания полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева с дальневосточными губернаторами, которое состоялось 8 декабря, сообщается на сайте правительства РФ.

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Из 137 объектов, которые возводились в рамках нацпроектов, пока сданы в эксплуатацию только 25.

В 10 дальневосточных регионах по единой субсидии строили 89 объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Из них введен в эксплуатацию пока только 21. Большинство построенных объектов находится на Сахалине — 10.

До конца года планируется завершить строительство ещё 50 соцобъектов в регионах ДФО.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев 8 декабря на оперативном совещании с дальневосточными губернаторами заявил, что для комфортной жизни региону нужны больницы, школы и комфортное жильё.