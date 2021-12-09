Белогорск, Амурская область, , 06:19 — REGNUM В городе Белогорск Амурской области детские врачи стали чаще выезжать к пациентам на дом благодаря вмешательству прокуратуры. Надзорное ведомство выяснило, что педиатров в городе недостаточно и распорядилось трудоустроить новых сотрудников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября в пресс-службе прокуратуры.

На приеме у врача

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Меры были предприняты после жалобы горожанки, которая рассказала о сложностях вызова врача для ребёнка на дом. Выяснилось, что это происходит из-за нехватки врачей. Курирующий вопросы здравоохранения заместитель председателя правительства региона получил от прокурора представление о необходимости исправить эту ситуацию.

«После проверки прокуратуры в детскую поликлинику трудоустроены специалисты, увеличено число педиатров, осуществляющих выезды на дом», — отметили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Рыбинске Ярославской области пациенты пожаловались на нехватку терапевтов для посещения пациентов на дому. В департаменте здравоохранения причиной недостаточного количества врачей назвали пандемию.