Вашингтон, 9 декабря, 2021, 06:13 — ИА Регнум. Ракету Electron с двумя спутниками дистанционного зондирования Земли запустила американская компания Rocket Lab. Об этом 9 декабря сообщила пресс-служба компании.

Mod.gov.il Запуск ракеты

Запуск ракеты был осуществлён с полуострова Махия в Новой Зеландии в 13:02 (03:02 мск) 9 декабря.

«Будут развернуты 11-й и 12-й спутники BlackSky низкоорбитальной группировки», — сказано в сообщении компании.

Таким образом, американская компания BlackSky пополнит свою группировку спутников их общее количество на орбите Земли, будет доведено до десяти аппаратов.

Изначально запуск ракеты Electron был запланирован на 15 мая, но по техническим причинам его пришлось отложить.

Ранее ИА REGNUM сообщало о переносе запуска американской ракеты-носителя Atlas V, которая должна вывести на околоземную орбиту военный спутник.