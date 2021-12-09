Москва, 9 декабря, 2021, 06:13 — ИА Регнум. Беловежские соглашения являлись незаконным вариантом выхода республик из состава СССР игнорировавший законодательство страны, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире программы «Объективно» на белорусском телеканале ОНТ.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Сергей Кургинян

«По мне, любая конфигурация Советского Союза лучше, чем то, что сейчас происходит. Но много говорили о том, что есть ядро — Россия, Белоруссия, Украина, есть достаточно плотно примыкающие слои, в том числе закавказские, есть Средняя Азия, которая проявляла достаточную лояльность и есть Прибалтика, в которой лояльность была меньше. Но дело же совершенно не в этом, а в том, что Съезд Народных депутатов СССР принял закон о выходе из состава Советского Союза, закон был принят. Почему нельзя было позволить Прибалтике выходить так, как было положено по этому закону? Или даже той же Украине. Я посмотрю, как бы они вышли на этих условиях, или та же Молдавия», — заявил Кургиян.

По его словам, в законе четко говорилось, что все территории, которые хотят остаться в составе СССР, могли остаться, а вся тяжелая промышленность, созданная Советским Союзом, должна остаться в советском подчинении. И эти условия выхода были приняты демократическим законным образом. И они ставили антисоветские силы в сложнейшее положение, и все это понимали.

«Беловежье было неожиданным, хулиганским, антизаконным вариантом выхода. Так выходить было нельзя. Для того, чтобы так выходить, нужно было провести референдум против Советского Союза, сказать, что его нет, что законы уже не действуют. Та операция, которая была совершена — это, с одной стороны, следствие того гнойника внутреннего все большего омещанивайся советского проекта… с другой стороны дикое стремление нашей элиты обогатиться и слиться с Западом», — продолжил эксперт.

С третьей же стороны, имело место идеологическое стремление элит СССР войти в Запад, а с четвертой стороны — сосредоточенные форсированные и небездарные усилия геологического и историософского конкурента, которым являлся и является Запад, направленные на развал СССР. Сумма этих сил породила развал страны, уверен политолог.

Напомним, что 8 декабря 1991 года самозванными Белоруссии, РСФСР и Украины, не имевшими на то прав, были подписаны Беловежские соглашения, констатировавшие окончание существования СССР.