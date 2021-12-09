Кургинян объяснил, зачем были нужны преступные Беловежские соглашения
Москва, 9 декабря, 2021, 06:13 — ИА Регнум. Беловежские соглашения являлись незаконным вариантом выхода республик из состава СССР игнорировавший законодательство страны, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире программы «Объективно» на белорусском телеканале ОНТ.
По его словам, в законе четко говорилось, что все территории, которые хотят остаться в составе СССР, могли остаться, а вся тяжелая промышленность, созданная Советским Союзом, должна остаться в советском подчинении. И эти условия выхода были приняты демократическим законным образом. И они ставили антисоветские силы в сложнейшее положение, и все это понимали.
С третьей же стороны, имело место идеологическое стремление элит СССР войти в Запад, а с четвертой стороны — сосредоточенные форсированные и небездарные усилия геологического и историософского конкурента, которым являлся и является Запад, направленные на развал СССР. Сумма этих сил породила развал страны, уверен политолог.
Напомним, что 8 декабря 1991 года самозванными Белоруссии, РСФСР и Украины, не имевшими на то прав, были подписаны Беловежские соглашения, констатировавшие окончание существования СССР.