Благовещенск, 9 декабря 2021, 06:11 — REGNUM В Амурской области на трассе между Благовещенском и Свободным легковой автомобиль столкнулся с фурой. В ДТП погибли люди, сообщило 9 декабря AMUR.INFO.
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«В ДТП имеются погибшие. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются подробности и обстоятельства происшествия», — рассказали в управлении ГИБДД региона.
Авария произошла утром 9 декабря недалеко от Благовещенска.
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре погиб на месте человек при столкновении поезда с грузовиком. Авария произошла на железнодорожном переезде.