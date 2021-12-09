Благовещенск, 9 декабря, 2021, 06:11 — ИА Регнум. В Амурской области на трассе между Благовещенском и Свободным легковой автомобиль столкнулся с фурой. В ДТП погибли люди, сообщило 9 декабря AMUR.INFO.

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«В ДТП имеются погибшие. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются подробности и обстоятельства происшествия», — рассказали в управлении ГИБДД региона.

Авария произошла утром 9 декабря недалеко от Благовещенска.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре погиб на месте человек при столкновении поезда с грузовиком. Авария произошла на железнодорожном переезде.