Токио, , 06:00 — REGNUM В префектуре Хиросима на западе Японии из-за вспышки птичьего гриппа на местной ферме власти уничтожили около 30 тыс. кур. Об этом 9 декабря сообщает агентство Kyodo.

Птичий грипп

По его информации, в данном случае специалисты выявили у заражённых птиц высокопатогенный штамм H5N1.

Как сообщало ИА REGNUM, в первых числах декабря ветеринарные службы из-за вспышки птичьего гриппа ликвидировали 67 тысяч кур в юго-западной префектуре Кумамото. А в ноябре 155 тысяч кур по этой же причине пришлось уничтожить властям западной префектуры Хёго.

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