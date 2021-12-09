Токио, , 05:59 — REGNUM Мощные подземные толчки магнитудой 6,0 зафиксировали сейсмологи на территории японской префектуры Кагосима, сообщает метеорологическое агентство ЯПонии.

Землетрясение Zeml.info

По его данным, эпицентр землетрясения располагался по координатам 29,4 градуса северной широты и 129,4 градуса восточной долготы. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 20 километров. Отмечается, что подземные толчки интенсивностью до пяти баллов ощутили жители префектуры Токио и острова Акусеки. Сведений о возможных пострадавших не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря землетрясение магнитудой 4,9 произошло у восточного побережья Камчатки. Жители региональной столицы ощутили толчки интенсивностью до трех баллов.