Токио, 9 декабря, 2021, 05:59 — ИА Регнум. Мощные подземные толчки магнитудой 6,0 зафиксировали сейсмологи на территории японской префектуры Кагосима, сообщает метеорологическое агентство ЯПонии.

Zeml.info Землетрясение

По его данным, эпицентр землетрясения располагался по координатам 29,4 градуса северной широты и 129,4 градуса восточной долготы. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 20 километров. Отмечается, что подземные толчки интенсивностью до пяти баллов ощутили жители префектуры Токио и острова Акусеки. Сведений о возможных пострадавших не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря землетрясение магнитудой 4,9 произошло у восточного побережья Камчатки. Жители региональной столицы ощутили толчки интенсивностью до трех баллов.