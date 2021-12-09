Вашингтон, 9 декабря, 2021, 05:49 — ИА Регнум. Сбежавший из Китая активист антиправительственных митингов в Гонконге, проходивших в 2019 году и сопровождавшихся столкновениями с правоохранительными органами, Натан Ло выступит на «Саммите за демократию», который организовывает администрация президента США Джо Байдена. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Гонконг

Предполагается, что в ходе мероприятия Ло произнесет 15-минутную речь. При этом уточняется, что оппозиционер будет на саммите в статусе гостя, который не примет участия в обсуждениях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с осуждением проведения «Саммита за демократию» выступили официальные лица России и Китая. По их словам, проведение подобного мероприятия лишь усилит раскол и напряженность в мире.