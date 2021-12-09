Красноярск, , 05:47 — REGNUM В четверг, 9 декабря, в Красноярске будет облачно с прояснениями, без осадков, температура воздуха −14… −12 °C, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Мороз Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В 09:30 на Театральной площади было — 12 °C.

Ночью с 9 на 10 декабря ожидается до −13… −11 °C, небольшой кратковременный снег.

Скорость западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 13−18 м/с. Давление — 751 мм рт. ст.

В пятницу, 10 декабря, в Красноярске до −11… −9 °C, облачно, временами небольшой снег. Ночью — до −13… −10 °C.

В субботу, 11 декабря, в Красноярске ожидается до −6… −4 °C днём и до −5… −2 °C ночью. Облачно, без осадков.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 9 декабря на юге Таймырского муниципального района (МР), в Туруханском районе ожидается очень сильный западный ветер до 15−20 м/с, местами до 22−27 м/с, снег, метель. В центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве западный ветер до 15−18 м/с, метель, на дорогах гололедица.

9−10 декабря в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.

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