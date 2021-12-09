Вашингтон, , 05:39 — REGNUM Соединённые Штаты на этой неделе завершат поставки на Украину стрелкового оружия и боеприпасов — последней партии вооружений, запланированной на 2021 год. Об этом 8 декабря сообщил журналистам официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Джон Кирби Politico.com

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«Президент (США, Джо) Байден одобрил пакет оборонной помощи на $60 млн, финальная часть которой прибывает на Украину на этой неделе», — сказал он.

Кирби добавил, что в Пентагон не поступали другие решения, связанные с необходимостью помогать Украине до конца года.

Напомним, Киев накануне обратился в Вашингтон с просьбой предоставить украинской армии вертолёты Ми-17, которые предназначались для Афганистана. США отклонили эту просьбу чтобы не провоцировать Россию ещё больше на фоне раздутой информационной кампании «об угрозе вторжения».

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