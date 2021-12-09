Биробиджан, 9 декабря, 2021, 05:50 — ИА Регнум. Еврейская АО получила федеральные деньги на выплаты жителям, чьи дома были повреждены или уничтожены наводнениями в 2019 и 2020 годах. На эти цели из бюджета страны перечислен 1 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Заксобрания региона.

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В главный финансовый документ Еврейской автономии на 2021 год внесены корректировки. Поправки приняты в связи с поступлением дополнительных средств от налоговых доходов и из федерального бюджета. Добавлены 2,5 млрд рублей, основная часть этой суммы получена из казны страны.

На борьбу с коронавирусом из этой суммы выделят 223 млн рублей, на зарплаты бюджетникам — 348 млн, на стабилизацию ситуации в ЖКХ — 895 млн рублей. Ещё 124 млн рублей заложены на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет и 119 млн рублей — на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

«В результате внесенных сегодня изменений доходная часть областного бюджета в итоге составила 22 млрд рублей. Я напомню, что изначально бюджет ЕАО на 2021 год принимался с показателем по доходам в 15,4 млрд рублей. То есть за год прирост составил 6,5 млрд рублей. Рекордная цифра», — отметил председатель областного парламента Роман Бойко.

Как сообщало ИА REGNUM, деньги на ЖКХ выделены региону в связи со сложной ситуацией в этой сфере, а подтопленцы давно ждали выплату и были вынуждены обращаться в суды. Отдельные категории населения ЕАО, нуждающиеся в соцподдержке, получат положенные им по закону выплаты на месяц позже.