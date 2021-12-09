Бразилиа, , 05:25 — REGNUM Центральный банк (ЦБ) Бразилии 8 декабря принял решение о повышении ставки рефинансирования на полтора процентных пункта, до 9,25%. Это решение опубликовано на сайте регулятора.

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ЦБ Бразилии «Учитывая базовый сценарий, баланс рисков и широкий спектр доступной информации Copom (комитет по монетарной политике ЦБ) единогласно решил повысить базовую процентную ставку на 1,5 п. п., до 9,25% годовых».

Эксперты ЦБ прогнозируют, что в Бразилии инфляция к концу года составит 10,2%, в 2022 году возрастёт на 4,7%, в 2023 году — на 3,2%. Прогноз Copom предполагает сценарий, по которому базовая процентная ставка повышается до 9,25% к концу 2021 года и постепенно повышается до 11,75% к концу 2022 года. В 2023 году прогнозируется её снижение до 8%.

Напомним, в августе 2020 года бразильский регулятор принял решение о понижении ставки рефинансирования до 2,00% — минимального за всю историю уровня. В марте 2021 года, впервые за шесть лет, она была вновь поднята. И настоящее её повышение является седьмым подряд за этот период.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк Бразилии в августе повысил ставку рефинансирования до 5,25%.

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