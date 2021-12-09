Петропавловск-Камчатский, , 05:24 — REGNUM Обследование зданий после землетрясения начали спасатели в Петропавловске-Камчатском. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение. 1928

Спасатели провели осмотр социально-значимых и потенциально опасных объектов. В частности, были обследованы школы, детские сады и другие учреждения образования. Также проведён осмотр объектов энергетики, тепло‑ и водоснабжения и ряда жилых зданий.

По итогам осмотра повреждений выявлено не было, в настоящее время все объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 4,9, которое произошло у восточного побережья полуострова Камчатка. В городе Петропавловске-Камчатском жители ощущали подземные толчки магнитудой до 3,0.

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