Петропавловск-Камчатский, 9 декабря 2021, 05:24 — REGNUM Обследование зданий после землетрясения начали спасатели в Петропавловске-Камчатском. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.
Спасатели провели осмотр социально-значимых и потенциально опасных объектов. В частности, были обследованы школы, детские сады и другие учреждения образования. Также проведён осмотр объектов энергетики, тепло‑ и водоснабжения и ряда жилых зданий.
По итогам осмотра повреждений выявлено не было, в настоящее время все объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме.
Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 4,9, которое произошло у восточного побережья полуострова Камчатка. В городе Петропавловске-Камчатском жители ощущали подземные толчки магнитудой до 3,0.
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